Il concorrente ha dei dubbi dopo la nomination e si sfoga: “Non mi sento a mio agio”.

Tommaso Eletti, giovane concorrente del Grande Fratello Vip ed ex partecipante di Temptation Island, sta vivendo una forte crisi esistenziale dentro la casa più spiata d’Italia. La demotivazione potrebbe derivare dalla sua nomination, accompagnata a quella della coinquilina Francesca Cipriani.

Come riportato su Biccy, il ragazzo si sarebbe sfogato, riferendosi specialmente al suo confinamento nella casa: “Qui dentro non mi sento a mio agio, qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me. Ma non è con le persone che mi sento a disagio. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto a casa, sto sempre in giro“.

Se non tollera essere recluso in casa, cosa ha portato il concorrente a partecipare al Grande Fratello Vip? Sta forse cercando di fare ammenda dei suoi sbagli? Se ricordate, il ragazzo quando ha partecipato al reality Temptation Island, era stato accusato di sessismo e misoginia. Forse è per risollevarsi dalle polemiche che ha deciso di entrare nella casa, e dimostrare veramente chi è? Sicuramente la nomination non è stata d’aiuto, e lo ha portato a sentirsi escluso dagli altri concorrenti.

Voi cosa ne pensate? Riuscirà a reagire?