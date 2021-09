L’attore sembra si stia lasciando andare per rilassarsi in vacanza e mangiare stuzzichini.

Tutti noi quando pensiamo a Vin Diesel, pensiamo ad un grande attore di film d’azione con tanto di muscoli pronti a esplodere. Invece, a quanto sembra da alcune foto fatte all’attore in vacanza a Portofino, l’unica cosa che sembra stia per esplodere è la sua pancia. Il protagonista della celebre saga Fast and Furious si sta concedendo una vacanza di relax con i figli e la moglie Paloma, e lo vediamo infatti intento a stuzzicare un po’ di cibo sulla barca. Sicuramente non in gran forma, giacché pettorali e addominali sono scomparsi per lasciare spazio a diversi chili di grasso.

Precisiamo che tra non molto Vin Diesel dovrebbe rientrare sul set per girare il decimo capitolo di Fast and Furious (o forse Fat and Furious, in questo caso), che dovrebbe uscire sul grande schermo il 7 aprire 2023. Dite che l’attore riuscirà a rimettersi in forma, dimagrendo e rimettendo su muscoli in tempo? Noi speriamo di sì. Per carità, anche i VIP hanno bisogno di riposo e di lasciarsi un po’ andare, ma a noi così sembra troppo, non ci piace questa versione di Vin!

Desiderate anche voi rivederlo in forma?