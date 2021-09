La rivelazione sulla cantante agli altri coinquilini della casa più spiata d’Italia.

Il celebre mentalista Giucas Casella ha fatto il suo ingresso ieri nella casa del Grande Fratello Vip. Il mago aveva già partecipato ad un altro reality show qualche anno fa, sempre su Canale 5, ossia L’Isola dei Famosi, con il quale è entrato nel cuore degli italiani.

Lo showman è sempre stato un personaggio un po’ particolare e infatti, anche in questa occasione, non ha mancato di attirare l’attenzione dei coinquilini e del pubblico. Come segnalato su Biccy, il nuovo gieffino, raccontando agli altri partecipanti della sua crisi avuta a 25 anni, ha suscitato scalpore parlando ad un certo punto di Amanda Lear, rivelando un importante segreto della cantante, fino ad ora nascosto a tutti noi. Ecco il racconto:

“Avevo appena 25 anni e avevo avuto già tutto. Ero stato in tanti teatri in tutto il mondo.Poi ero stanco e non ce la facevo più di fare quella vita. Cosa mi ha fatto ricominciare? Mi sono fermato per un po’ e poi ho incontrato Peki D’Oslo, ossia Amanda Lear, quando era ancora un uomo. Mi disse ‘non puoi abbandonare, sei bravissimo, devi continuare’. Io però non mi divertivo a fare spettacolo, ma dopo le sue parole ricominciai”

Sono tanti ad oggi i misteri da risolvere su Amanda Lear: dite che la modella e cantante naturalizzata britannica replicherà a queste dichiarazioni?