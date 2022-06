Deianira Marzano ha reso pubbliche delle foto in cui Soleil Sorge è al mare con un uomo e lo bacio. Dalle foto, la misteriosa fiamma dell’influencer dovrebbe essere Carlo Domingo, il fidanzato di cui parlò all’interno del GF e di cui non si mai saputo molto.

Come riporta Fan Page: “Ieri Soleil Sorge si è regalata una giornata di relax al mare. Con alcune Instagram story l’italo americana reduce dalla breve avventura all’Isola dei Famosi 2022 ha documentato il suo giorno libero trascorso – stando a quanto reso pubblico sui social – con il migliore amico a quattro zampe. La realtà però potrebbe essere un’altra, Soleil Sorge era in dolce compagnia“.

L’uomo in questione dalle foto, sembra essere Carlo Domingo di cui l’influencer parlava molto al GF. Lei stessa durante il triangolo amoroso con Belli e Duran ha ammesso di voler rimanere con il suo fidanzato ma che teneva la relazione lontana dalla luce dei riflettori. Se così fosse, vorrebbe dire che i due hanno davvero eluso i fotografi molto bene e per molto tempo, tanto da pensare che l’influencer fosse single.

La fiamma di Soleil non fa parte del mondo dello spettacolo ed è forse anche per questo che l’ex gieffina ci tiene a mantenere il riserbo. Farà qualche dichiarazione dopo queste foto pubblicate? Intanto si gode il suo relax con l’amore del suo Carlo.

