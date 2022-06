La conduttrice parla ancora una volta dei cambiamenti del suo corpo, dati dalla menopausa e dal fatto che non c’è bisogno di vergognarsene.

In occasione di un’intervista a Repubblica, la conduttrice svela qual è il rapporto con il suo corpo dopo i cambiamenti della menopausa. Antonella Clerici a 58 anni e molto spesso si è espressa contro il body shaming. Per lei l’età e i cambiamenti estetici che ne derivano sono naturali e non c’è nulla di cui vergognarsi.

Le dichiarazioni di Antonella Clerici

Come riporta Caffeina, Antonella Clerici parla dei cambiamenti del suo corpo: “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre“.

E ancora: “Uno sente quello che ha da dare. Col nostro lavoro puoi non andare in pensione. Guardi Vasco Rossi, ha 70 anni, l’artista non ha età. Se penso al vestito indossato a Sanremo nel 2010, alla mia età non lo metterei più. Ma lo spirito non è cambiato“.

Poi svela i suoi desideri alla sua età: “Il mio sogno proibito sarebbe fare nella casa nel bosco un talk stile Oprah Winfrey, intervistare gente che piace a me. Mi concentro nel fare bene in quello che faccio. Non voglio essere la più ricca del cimitero. Il vantaggio dell’età è che non devi dimostrare tutte le volte che sei bravo, lasciamo spazio anche ai conduttori”.

