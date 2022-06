Dopo le numerose polemiche sulla copertina di Nuovo, a pubblicare la foto in bikini è l’attrice stessa ed è bellissima.

Vanessa Incontrada pubblica un’altra risposta alle polemiche della copertina su Nuovo. Dopo essere apparsa in una foto che non le rende giustizia, la bella attrice posta una foto al mare in costume con un bellissimo sorriso e in forma strepitosa. Questo metterà un punto alla questione?

La bellissima foto di Vanessa al mare in risposta alla copertina di Nuovo?

Come riporta Velvet Gossip: “In barba alle critiche sollevate di recente dopo la copertina del magazine Nuovo, Vanessa Incontrada si mostra in costume e sorridente sui social. Alcuni giorni fa, la rivista aveva spiattellato sulla copertina dell’ultimo numero uno scatto dell’attrice e conduttrice in cui appariva più “appesantita”. Una scelta bollata di cattivo gusto da parte dei fan della Incontrada, attualmente al lavoro sulla seconda stagione di Fosca Innocenti. Dal canto suo, però, la diretta interessata non si è lasciata abbattere e, di tutta risposta, ha sfoggiato il suo costume da bagno e il suo immancabile sorriso, sostenuta dagli spettatori e dai colleghi.“

La bella attrice ha pubblicato una serie di scatti sulle storie di Instagram in cui si ritrae in costume, in forma smagliante con il suo inconfondibile sorriso. Dopo quella che è stata una copertina in cui non appare al meglio e il body shaming scaturito, l’attrice risponde a tono alle critiche sul suo corpo. Questa reazione dimostra quanto l’attrice stia bene con se stessa al di là di quello che pensano, scrivono e dicono gli altri.

