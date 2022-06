L’annuncio di Iva Zanicchi sulla partecipazione al noto programma Rai con tanto di “avvertimento” a Selvaggia Lucarelli.

Salvo sorprese dell’ultimo momento o ripensamenti, Iva Zanicchi sarà tra i concorrenti della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’, noto programma Rai condotto da Milly Carlucci. Ad annunciarlo è stata la stessa donna di spettacolo e artista che ha anche già mandato qualche messaggio ai giudici che dovranno votarla. In modo particolare alla pungente Selvaggia Lucarelli…

Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle: l’annuncio e l’avvertimento

Iva Zanicchi

Manca ancora diverso tempo alla prossima stagione del noto programma di successo ‘Ballando con le Stelle’, ma pare che il primo concorrente sia già stato svelato. Si tratta di Iva Zanicchi che, evidentemente ricca di entusiasmo, ha parlato nello studio di ‘Grazie dei Fiori’, lasciandosi scappare la notizia.

“Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò in autunno? Io vado, perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare perché adoro ballare. Vado a Ballando con le Stelle e ripeto, vado ballare. Ho detto a Milly di non aver nessun rispetto perché mi esibirò anche nel rock and roll”, le parole della nota cantante.

Grande voglia di mettersi in gioco e dimostrare il proprio valore per la donna che ha già messo anche le mani avanti con i giudici lanciano un segnale di avvertimento a chi, di solito, risulta molto pungente con le sue affermazioni e giudizi: “Entro certi limiti, la signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione”, ha esordito la buona Iva riferendosi a Selvaggia Lucarelli. “Non deve esagerare Selvaggia, sennò se io mi innervosisco… sai com’è?!”.

Se le premesse sono queste, si preannunciano scintille a non finire tra le due…

Di seguito un post Instagram della donna con una delle recenti apparizioni in tv. In questo caso a Le Iene sulle reti Mediaset:

