Morto Cosimo Di Lauro, figlio del boss della droga Paolo. La sua storia aveva ispirato il personaggio di Genny in Gomorra.

La serie tv Gomorra è senza dubbio stata una dell migliori degli ultimi anni e ha appassionato centinaia di migliaia di fan e spettatori. Le varie realtà rappresentate hanno preso ispirazione diretta molto spesso da fatti davvero accaduti e da personaggi della vita di tutti i giorni. In queste ore, proprio il figlio del boss della droga Cosimo Di Lauro, che aveva ispirato Genny Savastano – eccellentemente interpretato da Salvatore Esposito sul piccolo schermo – , è morto.

Gomorra, morto figlio del boss

Salvatore Esposito

Come detto, è morto Cosimo Di Lauro, figlio maggiore del boss Paolo Di Lauro, detto Ciruzzo ‘o Milionario. L’uomo divenne famoso soprattutto per il giorno del suo arresto e le foto che nel 2005 circolarono in merito a quel momento quando, con un pesante impermeabile di pelle e i capelli lunghi legati dietro, era stato portato in carcere dalla polizia.

L’uomo era decisamente una star in certi luoghi della malvita organizzata e gestiva un mercato della droga a cielo aperto valutato milioni, poi smantellato e costato due faide sanguinose raccontate alla perfezione anche dalla serie tv Gomorra.

Il figlio del boss, infatti, essendo tra i personaggi più “cinematografici” aveva ispirato proprio Gomorra ed in particolare il personaggio di Genny Savastano, il figlio di don Pietro, interpretato, come detto in precedenza, da Salvatore Esposito.

Va precisato, però, che quanto raccontato nella serie tv Gomorra non è stato totalmente veritiero almeno in quanto a tempi della storia. Infatti, proprio Cosimo Di Lauro venne praticamente messo subito fuori gioco a causa dell’arresto del 2005. Ad ogni modo il suo personaggio ha idealmente rappresentato al meglio “il principe reggente” o, come spesso veniva definito, il “figlio del milionario”.

Di seguito alcune immagini del cast di Gomorra pubblicate su Instagram in un post di Salvatore Esposito:

