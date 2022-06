Ornella Muti nonna orgogliosa e molto protettiva: sui social non vuole mostrare il piccolo arrivato. Il suo messaggio.

Grande gioia per Ornella Muti che in queste ore ha annunciato di essere diventata nonna per la quarta volta. Parole davvero al miele per la nota attrice che, però, non ha mancato di far notare il desiderio di proteggere il piccolo nipote appena arrivato proprio dal vasto mondo dei social network.

Ornella Muti e il post social sul nipote

Ornella Muti

Come detto, Ornella Muti ha annunciato via social di essere diventata di nuovo nonna di un bimbo, Edoardo, figlio di Andrea Fachinetti e della compagna Carol. Nei suoi recenti post, la donna ha pubblicato una foto che la mostra sorridere al bimbo appena nato di cui, però, non viene mostrato altro che la sola manina. Un atto voluto e non una foto scattata male da un’inquadratura errata. La spiegazione è arrivata dalla stessa attrice e la motivazione appare lodevole.

“Ecco il quarto nipotino: Edoardo. Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”, ha scritto nella didascalia a corredo dell’immagine la donna. Stessa soluzione e stesso messaggio anche nel successivo scatto che la vede questa volta in compagnia al neopapà.

Una scelta decisamente controcorrente rispetto a quanto, di solito, accade non solo su Instagram ma in generale su tutti i social network e che ha trovato pareri differenti, tra chi ha approvato e chi meno.

Prima di Edoardo, la splendida nonna 67enne ha avuto tre nipoti. Dalla primogeninta Naike Rivelli, il primo, Akash, che ora ha 26 anni, mentre dall’altra figlia, Carolina Fachinetti, altri due bambini, Alessandro e Giulia, nati dall’amore per il marito Andrea Longhi.

Di seguito il primo dei post Instagram della Muti:

E questo il secondo post Instagram, con una visuale da più lontano:

Riproduzione riservata © 2022 - DG