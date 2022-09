Sognare un terremoto: qual è il significato onirico di una scossa o di un sisma all’interno dei propri sogni.

Sognare un terremoto non è poi così raro. Anzi, il sisma è uno dei sogni più ricorrenti tra quelli che vengono a trovarci durante il nostro sonno. E si tratta spesso di sogni abbastanza traumatici. D’altronde, il terremoto indica qualcosa che ha a che fare con una paura, e può simboleggiare il timore per un cambiamento imminente.

In linea di massima non è difficile interpretare dunque il significato del terremoto nei sogni. Si tratta di qualcosa che preoccupa e che si lega a una trasformazione, o magari a un rinnovamento. Per fare un esempio, potremmo sognare terremoti quando stiamo per traslocare, stiamo per svolgere un esame o stiamo affrontando un lutto. Tuttavia, come per altri tipi di sogni a volte il contesto e i dettagli possono cambiare di molto il significato. Proviamo ad approfondire le interpretazioni dei tipi di sogni più comuni riguardanti un terremoto.

Sognare il terremoto in casa

Partiamo dai sogni che si svolgono all’interno della nostra dimora. Capita spesso infatti di sognare di essere “travolti” da un sisma proprio mentre siamo tra le mura a noi più familiari. In questo caso il sogno può indicare un fallimento a livello familiare, come crisi finanziarie, crisi di coppia o problemi con i propri figli.

Terremoto

In questo caso bisogna fare attenzione anche a un altro dettaglio. Se la casa crolla, vuol dire che la tensione cui siamo sottoposti non può più essere retta e che potremmo essere vicini a un crollo fisico o emotivo. In questi casi è sempre meglio non sottovalutare l’allarme che arriva dal sogno e cercare aiuto per risolvere i nostri problemi.

Sognare una scossa di terremoto

Cambiano le cose se, al posto del terremoto, sogniamo solo una scossa, o magari più scosse ma di breve durata e magari nemmeno troppo forti. In questo caso vuol dire che stiamo vivendo sì un momento di cambiamento, ma non necessariamente ci troviamo di fronte a un qualcosa di negativo.

Se le scosse hanno breve durata possono indicare l’arrivo di un’opportunità da cogliere professionalmente o sentimentalmente. Le se scosse sono invece più lunghi e forti potrebbe voler dire che il nostro inconscio è preoccupato da una situazione che ci sta stressando più del dovuto.

Altri significati dei sogni riguardanti i terremoti

Diverso ancora è sognare il terremoto e salvarsi. In questo caso, magari, potrebbe darsi che stai passando un periodo non semplice, ma che l’epilogo potrebbe essere positivo e potrebbe darti maggior fiducia in te stesso.

Al contrario, se rimani sepolto sotto le macerie e non riesci può a muoverti, può voler dire che la repressione eccessiva di un istinto vitale o l’impossibilità di sentirti realizzato ti sta facendo soffrire. Stesso discorso se sogni di cadere in una voragine. In questo caso potrebbero essere però i sensi di colpa a impedirti di raggiungere i risultati che vorresti ottenere.

