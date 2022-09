Russia: aumentano le ricerche su come lasciare il paese e su chi rischia di essere chiamato alle armi.

Il discorso recente che Putin ha fatto alla nazione sembra aver scatenato una serie di ricerche particolari da parte dei cittadini Russi.

Sembra infatti che in molte zone del paese si siano registrate delle ricerche riguardo i rischi legati al richiamo alle armi e alla possibilità di evitarlo lasciando il paese.

In Russia è boom di ricerche su come lasciare il paese

Sembra che il recente discorso di Putin alla nazione abbia spinto sempre più cittadini russi ad effettuare diverse ricerche mirate a come lasciare il paese e non solo.

ricerca online

La notizia è giunta dal sito medusa.io che ha reso noto un chiaro aumento di ricerche riguardo a come lasciare la Russia. A rivelarlo sono stati il canale Telegram Mozhem Obyasnit e Google Trends.

Le parole di Putin riguardo la mobilitazione parziale hanno infatti intimorito i cittadini russi che hanno subito cercato maggiori informazioni riguardo coloro che erano effettivamente a rischio di essere chiamati alle armi. Al contempo, in molti hanno iniziato a pensare e fare ricerche riguardo la possibilità di lasciare il paese al fine di evitare eventuali rischi.

Cosa temono i cittadini Russi

Al momento, come da discorso di Putin, si parla di mobilitazione parziale. Questa, riguarda persone che in passato hanno già servito l’esercito e che sono quindi abili nel combattimento.

Sebbene per il momento i militari di leva non corrano rischi, in caso di una mobilitazione generale la situazione potrebbe cambiare portando anche i più giovani ad essere chiamati.

Probabilmente questa paura ha spinto molti ad iniziare a cercare possibili vie di fuga dalla guerra e, quindi, dal proprio paese.

Non è infatti passato inosservato il fatto che la Duma (camera bassa del parlamento russo) ha approvato da poco la legge che renderà più severe le pene per chi si dimostrerà renitente alla leva e per chi violerà la legge marziale.

Una situazione che ha sicuramente aumentato il bisogno di trovare delle vie alternative. Comprese quella di trasferirsi e ricominciare la vita altrove e lontani dall’ombra della guerra.

