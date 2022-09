I PCTO sono i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ma di cosa si tratta nello specifico? Vediamolo insieme.

La sigla PCTO è ormai molto comune e infatti sta ad indicare quella che fino a qualche anno fa era chiamata alternanza scuola-lavoro. Il cambio di denominazione è avvenuto nel 2019 e oggi si usa questa sigla che vuole dire Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Impariamo a conoscere meglio l’acronimo in questione e scopriamo tutto sulla sua origine.

Il significato di PCTO

L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta in Italia nel 2003 e nel corso degli anni ha subito numerosi cambiamenti. Nel 2015 è diventata obbligatoria con la Riforma della Buona Scuola per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola di secondo grado. Nel 2019, c’è stato un cambio di denominazione con la Legge di Bilancio 2019 (Art.57, comma 18). La denominazione attribuita è Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che spesso si trova scritta con l’acronimo PCTO.

Gli istituti di formazione devono stipulare con imprese delle convenzioni allo scopo di organizzare per gli studenti dei periodi di formazione professionale in azienda. In alternativa è possibile anche fornire attività che favoriscano l’integrazione col mondo del lavoro come giornate di orientamento, incontri, stage e project work. In totale queste ore devono ammontare a un totale di 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici allo scopo di comprendere al meglio qual è il significato della parola:

“Hai già iniziato i PCTO? Io inizio settimana prossima e non vedo l’ora di fare qualcosa di diverso dallo stare sui libri a studiare”.

“La mia impresa ha intenzione di aderire ai PCTO: domani farà richiesta ufficiale”.

“Anche la giovane star di TikTok Carlotta Fiasella ha fatto i PCTO da poco”.

