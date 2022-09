Cosa significa sognare di baciare? Vediamo quali sono i dettagli del disegno onirico da non sottovalutare e cosa vogliono indicare.

I sogni possono essere più o meno piacevoli, soprattutto quando di mezzo ci sono i baci. Se si stampa un bel kiss sulle labbra di una persona che piace, si può provare una bellissima sensazione, mentre in caso contrario si può vivere un vero e proprio incubo. Vediamo cosa significa sognare di baciare e quali sono i dettagli più importanti da memorizzare.

Sognare di baciare: qual è il significato?

Sognare di baciare qualcuno può essere più o meno piacevole. Non dipende soltanto dalla persona che appare nel disegno onirico, ma anche da come si svolge il kiss. In alcuni casi può lasciare una sensazione spiacevole, se non terrificante, mentre in altri può donare una specie di estasi. A prescindere da ciò che si può provare al risveglio, è bene dare uno sguardo ai vari significati che può assumere il sogno. Un kiss, che sia sulle labbra, sul collo o sulla testa, può indicare amore, tradimento o rinascita.

Ad esempio, sognare di essere baciati mentre si è passivi indica che si teme di perdere la libertà o la propria autonomia, sia in relazione a love story che non. Baciate le mani, i piedi o le ginocchia? C’è ‘puzza’ di sottomissione. Se, invece, sognate di baciare uno sconosciuto avete bisogno di evadere, magari con un tradimento, mentre se date un bacio ad un Vip potreste essere state semplicemente influenzati da ciò che avete visto in tv o sui social.

Sognare di baciare il proprio capo può avere due significati: se la sensazione è piacevole indica ammirazione nei suoi confronti, in caso contrario potreste essere presto vittime di un tradimento in ambiente lavorativo. Anche quando il kiss viene stampato sulle labbra di un amico/a può avere significati diversi: dal semplice bisogno d’affetto o apprezzamento al sentimento che si sta trasformando in amore, passando per una banale dimostrazione d’affetto.

Sognare di baciare: spesso il puro eros non c’entra nulla

Nel sogno c’è la persona che vi piace da tanto? Nessuna premonizione, ma una semplice trasposizione di ciò che vorreste. Se, invece, si tratta del fidanzato o marito, c’è bisogno di un pizzico di romanticismo/intimità in più. Sono ex? Forse vivete un periodo malinconico e avvertite un po’ di nostalgia dei tempi che furono.

Sognare di baciare un bambino, invece, può indicare la voglia di tornare alla spensieratezza tipica di quell’età. Quando il kiss viene stampato ad un familiare denota un profondo affetto, mentre quando il destinatario è un defunto significa che la sua mancanza è viva come non mai. Occhio al sogno del bacio nei confronti di un nemico: ci sono tradimenti all’orizzonte. Infine, ricordate che quando il kiss vi lascia una sensazione negativa è consigliato tenere alta l’attenzione perché indica una sofferenza in arrivo.

