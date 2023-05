Un volto del piccolo schermo che non ha bisogno di presentazioni, ma dove vive Valdimir Luxuria?

Personaggio televisivo di successo, concorrente di numerosi reality tra cui L’isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, opinionista, scrittrice, ex parlamentare, attivista della comunità LGBT+ e attrice. Una carriera insomma di tutto rispetto e un’attenzione e professionalità inattaccabili. Molto amata dal pubblico ma anche criticata, si definisce transgender perchè non si riconosce nel sesso di nascita. Luxuria, originaria di Foggia, si traferisce a Roma nel 1985 per iniziare gli studi universitari e da allora è fissa nella sua bella casa nel quartiere Pigneto.

Vladimir Luxuria

Il nido di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria si è trasferita a Roma per gli studi universitari in Lingua e Letterature straniera dove si laurea con il massimo dei voti. Da allora non ha più abbandonato la capitale dove risiede ormai da quando aveva 18 anni. Ha aperto le porte della sua casa al quotidiano La Repubblica dove ha raccontato, in una recente intervista, di quanto ama questi spazi e di come non cambierebbe “questo angolo di Roma con nessun altro al mondo.”

Da oltre 20 anni vive nella stessa casa nel quartiere Pigneto di Roma. Si tratta di un ampio appartamento di 180 metri quadri con ambienti separati ma con un grande e spazioso salotto. Partendo proprio da questo spazio in cui capeggia il colore rosa pastello delle pareti; su una modesta libreria bianca e nera dove troviamo la televisione e alcuni libri, sono esposti vari ricordi e suover del Muccassassina, famoso locale romano punto di ritrovo della comunità LGBT+ ma non solo.

Il bianco della libreria è ripreso dal divano, anch’esso bianco, e dalle sedie dal taglio moderno con imbottitura bianca e struttura in metallo scuro. Il pavimento è di marmo veronese rosa che si intona ai colori pastello delle pareti, non solo del salotto ma di tutte le stanze della casa. Ogni stanza ha il suo colore.

Amante della lettura e scrittrice, Vladimir ha anche un secondo angolo dedicato a questa passione con un’ampia libreria e la postazione dedicata al computer dove spesso realizza dirette e video.

Il lungo corridoio che separa le stanze è di un color pesca chiaro e le pareti sono ricoperte di pagine di giornale, attestati e locandine incorniciate; in fondo allo spazio invece la parete è adornata con un grosso dipinto di un volto femminile che racconta del contrasto tra il giorno e la notte.

Il bagno con i sanitari bianchi, un grosso specchio rotondo con la luce che fa da cornice e una grande e spaziosa doccia piastrellata sui toni e le sfumature del marrone.

L’ampia stanza padronale è colorata con un tenue verde acqua, al centro troviamo il letto matrimoniale in ferro battuto nero affiancato dai comodini colorati. La particolare lampada a “rami” e la cassettiera con specchio completano l’arredamento.

Per finire, Vladimir può contare anche su un ampio terrazzo da cui ammirare le bellezze di Roma e godersi un po’ di sole e relax.

Una casa di tutto rispetto, modesta, ricca di colore e di pezzi unici che rappresentano la vitalità e la creatività dell’amato volto televisivo.

