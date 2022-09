Sognare pane: il significato e le interpretazioni di tutti i sogni che hanno a che fare con uno degli alimenti base della nostra dieta.

Ti capita spesso di sognare pane? Non preoccuparti, non sei l’unica. In effetti il pane è presente spesso nei sogni di molte persone. Ma qual è il significato e l’interpretazione onirica della presenza di questo tipo di alimenti. Non basta infatti collegare il pane a un sonno disturbato dalla sensazione di fame. Il pane è anche un simbolo di fatica, sudore, una ricompensa, e spesso rappresenta anche qualcosa di spirituale e religioso. Per questo per interpretare correttamente il singolo sogno serve analizzarne ogni dettaglio.

Il significato di sognare pane

Il sogno più comune con protagonista questo alimento è ovviamente quello in cui siamo a tavola e mangiamo del pane, che spesso è appena sfornato, caldo e fumante. Si tratta di un sogno che ha a che fare con la sensazione di benessere e abbondanza, sia a livello economico che in ambito sentimentale. Ma un sogno del genere potrebbe anche ricollegarsi al bisogno di raggiungere il successo o recuperare energie.

pane pagnotta

Se sogniamo invece di spezzare il pane per offrirlo agli altri, in maniera quasi eucaristica, stiamo mettendo in luce la nostra generosità. Vuol dire che abbiamo voglia di condividere il nostro successo e la nostra fortuna, o che abbiamo voglia di sacrificarci per qualcuno di importante.

Se sognare pane fresco è dunque un presagio positivo, diverso è il discorso se abbiamo a che fare con sogni in cui mangiamo del pane raffermo. In questo caso potrebbe voler dire che stiamo affrontando delle difficoltà nella nostra vita professionale o sentimentale. Ci sono degli ostacoli che ci impediscono di raggiungere il benessere, e dobbiamo fare in modo di liberarcene.

Altre interpretazioni di sogni con il pane

Abbiamo visto cosa vuol dire sognare pane caldo, mangiarlo e spezzarlo per condividerlo. Ma qual è invece l’interpretazione giusta quando ci capita di sognare di comprare il pane? Anche in questo caso, secondo la voce popolare, si tratta di un buon auspicio, di guadagni in arrivo. Ma potrebbe anche rappresentare il nostro sforzo per cercare di ottenere qualcosa di cui sentiamo di avere il bisogno.

CI sono poi i sogni in cui impastiamo il pane, o lo vediamo lievitare e cuocere nel forno. In questo caso l’interpretazione si ricollega a un progetto cui stiamo lavorando e che presto potrebbe dare i suoi frutti. Anche per questo il profumo che sentiamo è irresistibile.

E vale la pena ricordare il possibile significato del pane in altre circostanze: se lo vediamo cadere a terra vuol dire che qualcuno potrebbe soffrire a causa nostra; se vediamo delle briciole nel letto stiamo mettendo in luce la nostra sensibilità; se raccogliamo delle briciole stiamo manifestando pazienza o parsimonia; se buttiamo una pagnotta ammuffita vuol dire che dobbiamo liberarci di alcune idee, se ne gettiamo una ancora buona invece vuol dire che siamo molto tristi.

Riproduzione riservata © 2022 - DG