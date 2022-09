Dall’1 ottobre, le mascherine saranno soggette a nuove regole: via l’obbligo in tutti i luoghi al chiuso e addio ai protocolli di sicurezza.

La battaglia contro il Covid-19 compie un altro passo avanti: dall’1 ottobre 2022, le mascherine non saranno più obbligatorie in nessun luogo al chiuso. Le nuove regole non riguardano soltanto i dispositivi di protezione, ma anche i tanto odiati protocolli di sicurezza sul lavoro: vediamo tutti i cambiamenti che ci saranno.

Mascherine, dall’1 ottobre nuove regole: cambia tutto

Anche se all’aperto e in alcuni luoghi al chiuso le mascherine non sono più obbligatorie da tempo, venerdì 30 settembre decadrà del tutto l’utilizzo di questo dispositivo di protezione. A partire dall’1 ottobre 2022, le mascherine potranno essere abbandonate anche sui mezzi pubblici (treni, autobus e metro), negli ospedali, negli ambulatori medici e nelle Rsa. Considerando che i contagi da Covid-19 stanno pian piano risalendo, è possibile che in alcune circostanze i dispositivi di protezione siano caldamente consigliati. Questo, però, non significa che saranno obbligatori.

Il Governo Draghi, che resterà in carica ancora per poco, non intende prolungare ulteriormente l’utilizzo della mascherina. Qualcosa potrebbe cambiare con l’insediamento della nuova premier, ovvero Giorgia Meloni, ma viste le sue prese di posizione sulla situazione pandemica è difficile che ciò avvenga. Pertanto, da sabato 1 ottobre ci sarà un vero e proprio ‘liberi tutti’.

Non solo mascherine: dall’1 ottobre stop ai protocolli di sicurezza

Non solo le mascherine, dall’1 ottobre scadranno anche i protocolli di sicurezza attualmente in vigore sui luoghi di lavoro. Pertanto, oltre ai dispositivi di protezione, non si dovrà più rispettare alcun distanziamento. Il virologo Matteo Bassetti, però, ha sottolineato che il Covid-19 è ancora in circolazione. Pertanto, consiglia ai fragili di mettere le mascherine “sull’autobus o sul treno” e a tutti gli altri di attenersi “alle raccomandazioni per la tutela della propria salute“.

