Cosa significa sognare coccodrilli? Vediamo qual è il significato del disegno onirico e quali sono i dettagli da non sottovalutare.

Qualcuno li vede come animali terrificanti, mentre altri ne sono terribilmente affascinati. Stiamo parlando dei coccodrilli, entrati nell’immaginario delle vecchie generazioni grazie alla fiaba di Peter Pan. Tralasciando la tragedia che ha colpito Capitan Uncino, vediamo cosa significa sognare coccodrilli e quali sono i dettagli del disegno onirico da non sottovalutare.

Sognare coccodrilli: cosa significa?

Avete sognato uno o più coccodrilli e vi siete svegliati in preda al panico? Niente paura, fortunatamente si trattava solo di una fantasia del vostro inconscio. Nonostante tutto, è bene leggere nel modo corretto il disegno onirico, in modo da cogliere qualche eventuale segno che la vostra ‘anima’ sta provando ad inviarvi. In linea di massima, quando questi potenti animali appaiono in sogno indicano il caos e invitano a superare qualche blocco mentale, magari affidandosi all’istinto.

Sognare un coccodrillo che morde potrebbe suggerire un pericolo imminente, probabilmente sul piano della salute. Allo stesso tempo, però, potrebbe indicare un peggioramento di una problematica di cui si conosce già l’esistenza. In ogni caso, è bene prendersi cura di sé, magari prenotando una visita dal medico. Se l’animale sta aggredendo altre persone e voi siete semplici spettatori, il cattivo presagio potrebbe essere rivolto ad uno dei vostri affetti più cari.

Nel disegno onirico vi è apparso un coccodrillo che cattura una preda? Ottimo, vi sta suggerendo che è il momento di provare nuove esperienze che non avreste mai immaginato. In alternativa, potrebbe indicare una strana situazione in cui già vi trovate.

Sognare un coccodrillo in casa: significato

Sognare di camminare su un coccodrillo ha un significato piuttosto negativo: ci sono problemi che vi impediscono di raggiungere un obiettivo. Nulla di irrisolvibile, sia chiaro, ma una situazione che richiede comunque un po’ di pazienza. Provate ad osservare il tutto da una prospettiva diversa, magari può essere d’aiuto. Se, invece, state calpestando l’animale consapevoli di ciò che state facendo qualcuno che vi è molo vicino non è degno della vostra stima. Quando sognate il coccodrillo nella vostra casa indica un pericolo che ha a che fare con il vostro ambiente domestico. C’è qualcosa o qualcuno che vi preoccupa e, molto probabilmente, vi sentite minacciati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG