Vivere vicino ai reali non è impossibile. È stata infatti messa in vendita la villa “Station House”.

Ci sono ville imponenti e maestose che spesso si ammirano da fuori limitandosi a fantasticare su come sarebbe poterci vivere. E poi, capita che una di queste venga effettivamente venduta, realizzando così il desiderio di qualcuno.

In questo caso, tutto ciò sta avvenendo proprio a poca distanza dalla famiglia reale e, più precisamente, nella tenuta reale di Sandringham dove è stata messa in vendita la famosa villa “Station House”.

Qualche cenno sulla famosa villa

Questa villa imponente e davvero particolare deve il suo nome alla vicinanza con l’ex stazione ferroviaria di Wolferton, nonché quella usata spesso dalla regina Elisabetta quando si recava alla tenuta reale di Sandringham.

casa stilizzata

Una villa che, quindi, ora più che mai è certamente sotto gli occhi di tutti e che rappresenta un vero sogno per i più nostalgici e amanti della corona.

Il suo prezzo di vendita, ovviamente, non è tra i più bassi, anzi. La villa è attualmente in vendita da Sowerby’s a 1 milione e 380mila euro. Una somma difficile da mettere insieme ma che probabilmente porterà comunque a delle offerte. Dopotutto, si tratta di una casa che (vicinanza ai reali a parte) risulta davvero incantevole ed in grado di conquistare tutti con un solo sguardo.

Com’è fatta la Station House, ora in vendita

La villa si mostra già incredibilmente bella dall’esterno che può essere ammirato nonostante l’imponente cancello che la circonda. All’interno, si apre su un ingresso che mostra una scala a chiocciola che conduce al primo piano. Sempre al piano terra ci sono poi due saloni, una sala da pranzo e un soggiorno che dispone anche di una sua torretta. Le finestre sono grandi e danno sul giardino.

A corredare il tutto c’è anche una camera provvista di giardino e di terrazza il cui lucernario presente dona una luce sempre naturale. Al primo piano c’è la camera principale con tanto di salotto, spogliatoio e bagno privato. A seguire ci sono altre due camere per gli ospiti ed un bagno di servizio.

Tutta la villa è circondata da uno splendido giardino in cui è possibile ammirare piante, alberi e arbusti. Il tutto per una casa davvero da sogno e che lascia solo immaginare come potrebbe essere bello goderne vivendola dall’interno.

