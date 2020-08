Su Snapchat è in arrivo una nuova funzione per aggiungere la musica ai video: così il social giallo prova a sfidare TikTok copiandone la formula vincente.

Tutti vogliono essere TikTok. La formula del social cinese, che negli ultimi mesi si sta rivelando vincente, è ormai stata copiata da praticamente tutti gli altri social, da YouTube a Instagram. E ora ci prova anche Snapchat. La celebre applicazione, famosa specialmente tra i giovani americani per i messaggi che si auto-cancellano, sta infatti sperimentando una nuova funzione per inserire la musica come colonna sonora dei video pubblicati sulla piattaforma.

Novità Snapchat: la musica nei video è realtà

Il social americano sta sperimentando questa nuova funzionalità in Australia e Nuova Zelanda, ma l’aggiornamento dovrebbe arrivare entro il 2020 in tutti gli altri paesi del mondo. Per quanto riguarda il catalogo musicale da cui attingere, la società ha promesso accordi con le major più famose, come la Universal e la Warner.

Spiega la società in una nota ufficiale: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire agli utenti gli strumenti creativi con cui esprimersi. La musica è una nuova dimensione che possono aggiungere ai loro Snap, e che aiuta a catturare i sentimenti e i momenti che vogliono condividere con i loro veri amici“.

Snapchat copia TikTok

Anche Snapchat, che nel 2019 in Italia è stato l’ottavo social più utilizzato, prende dunque posto nella corsa contro TikTok. Già Facebook negli ultimi tempi ha testato in Brasile un clone del social cinese, denominato Lasso, per poi puntare con maggior forza sui Reels, la nuova funzione di Instagram per editare filmati con la musica.

E non è da meno YouTube, che sta testando una nuova funzione per permettere ai suoi utenti di registrare e pubblicare video decisamente più brevi, da 15 secondi, proprio come le Storie di Instagram. Solo che il loro nome dovrebbe essere Shorts.

