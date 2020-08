La comunicazione assertiva è un modo per esprimere le proprie idee e le proprie opinioni ma senza sembra aggressivi o arroganti.

Comunicare, con gli altri, è un ottimo modo per connettersi e creare una sinergia. Tutto il giorno, tutti i giorni, noi comunichiamo con il mondo esterno: dagli amici, ai relativi partner, ai familiari finanche con degli sconosciuti incontrati per caso sul nostro percorso. Le parole, però, hanno un loro specifico peso, che non dobbiamo mai dimenticare, per questo motivo è importante sì comunicare ma farlo con i mezzi giusti.

Comunicazione assertiva: cos’è e come deve essere utilizzata

Quando parliamo, spesso, non ci rendiamo neanche conto del flusso di parole che fuoriescono dalla nostra bocca. E molto spesso, quando siamo nervosi o arrabbiati, diciamo anche qualcosa che in realtà non pensiamo. I concetti, alle volte, si ingarbugliano o vengono confusi dal nostro interlocutore, un problema che porta a incomprensioni e fraintendimenti.

Come evitare e scongiurare problemi? Bisogna imparare ad utilizzare una comunicazione assertiva ed efficace. Cosa vuol dire? Parlare in modo chiaro, esprimendo le proprie idee ma senza dare l’impressione che il nostro ragionamento sia superiore a quello degli altri.

Uomo Donna Orecchio Sussurro

Comunicazione assertiva e non aggressiva

Importante, inoltre, ricordare che tra c’è una linea sottile che separa il voler parlare in modo assertivo da quello aggressivo. Essere determinati nel voler esporre il proprio pensiero, chiari e decisi su quello che si sta dicendo, però, non deve dare l’impressione all’altra persona che ci sia una sorta di lotta in corso.

L’aggressività, infatti, è una prevaricazione non solo del pensiero altrui, a discapito dell’altro, ma si palesa anche con dei comportamenti – legati alla comunicazione non verbale – che possono essere mal recepiti.

Ci sono, inoltre, dei metodi per allena la comunicazione assertiva: ci si può esercitare scrivendo il proprio pensiero su dei fogli, e poi provare a rileggerlo a voce alta per capire l’impatto che può avere su un’altra persona.

Chi comunica in modo assertivo, inoltre, è stato rilevato che soffre meno di ansia e di stress, aumenta l’autostima e ci fa essere più tolleranti verso il prossimo.

