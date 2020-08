Nel 1995 usciva nei cinema La piccola principessa, film diretto da Alfonso Cuaron che conquistò più la critica che il pubblico: ecco le location.

Grazie a film come Gravity e come Roma, Alfonso Cuaron è diventato uno dei registi più popolari in ogni angolo di mondo (d’altronde entrambe queste pellicole gli sono vale l’Oscar al Miglior Montaggio oltre che altre due statuette). Tra i suoi film meno noti c’è anche La piccola principessa: uscito nelle sale cinematografiche nel 1995 è stata la seconda opera del cineasta messicano, all’epoca faticò a conquistare il pubblico ma piacque immediatamente alla critica tanto che venne nominato anche per due Oscar. Vediamo ora quali sono le location di questo film.

La piccola principessa: le location del film

La piccola principessa di Alfonso Cuaron è un remake dell’omonimo film del 1939 di Walter Lang con Shirley Temple come protagonista. A differenza del precedente film, quello del regista messicano è ambientato negli Stati Uniti e proprio in America è stato girato, tranne che nella prima parte.

ALFONSO CUARON

Le prime scene sono ambientate in India, ed è proprio nello stato asiatico che regista, attori e attrici hanno inizialmente lavorato. Tra le location più facilmente riconoscibili c’è il Taj Mahal.

La produzione si è poi spostato a Chicago mentre le scene degli interni sono state girate negli studi della Warner Bros in California.

La piccola principessa: il cast del film

A raccogliere l’eredità di Shirley Temple nel ruolo di Sara Crewe, ovvero la protagonista di La piccola principessa di Alfonso Cauron, è stata Liesel Matthews, nella sua prima apparizione cinematografica. Nel cast del film troviamo poi anche Liam Cunnigham, nel doppio ruolo di Capitano Crewe e del Principe Rama.

Completano il cast del film Eleanor Bron, Rusty Schwimmer, Arthur Malet, Vanessa Lee Chester, Errol Sitahal, Taylor Fry, Camilla Belle, Darcie Bradford e Heather Deloach.