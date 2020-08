View this post on Instagram

6/27-7/27,讓萬吉和秀娥多麼驚奇一個月! 秀娥:「不要覺得自己老就想每天休息,因為這樣,只會讓你越來越老!」 一個月前的今天,姑且一試的發了照片,沒想到讓萬吉秀娥從不知道Instagram 的老人,變成了會看留言的年紀大的人! 👴🏼萬吉(身長160) 針織衫:至少5-10年未取針織衫 上衣:萬吉私服T-SHIRT 短褲:萬吉私服工作褲 👵🏼秀娥(身長155) 上衣:至少3-5年長版落肩T-shirt 裙子:秀娥30年以上私服 💡溫馨提醒|洗衣服請記得拿❤️ From 6/27 to 7/27, what a surprising month for Wan-Ji and Sho-Er! Sho-Er said, “Don’t just keep resting every day because you think you’re old. This will only make you older!” One month ago, I’d posted some photos and unexpectedly turned Wan-Ji and Sho-Er from old peoples that didn’t even know Instagram to someone that read through comments! 👴🏼Wan-Ji(160 cm) Sweater: unclaimed for 5-10 years Top: Wan-Ji’s own T-shirt Bottom: Wan-Ji’s own working pants 👵🏼Sho-Er(155 cm) Top: Long, oversize T-shirt, unclaimed for 3-5 years Dress: Sho-Er’s own dress, worn for at least 30 years 💡Remember to pick up your clothes ❤️ #萬秀洗衣店 #萬秀的洗衣店 #wantshowasyoung #grandparents – – _ #mixandmatch #clothes #ootd #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #grandma #grandpa #femmefuture #classyvision #vintage #古着 #コーディネート #love #laundry #outfits