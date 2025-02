Skyfall di Adele, il significato: “Hear my heart burst again”

Qual è il significato di Skyfall di Adele? La canzone, colonna sonora di un film di James Bond, racconta l’importanza del sostegno reciproco.

Colonna sonora di una saga iconica che ha fatto la storia della cinematografia mondiale, Skyfall è una delle canzoni più belle di Adele. Senza ombra di dubbio, il merito è della sua voce, ma bisogna anche ammettere che il testo è di una profondità unica. Vediamo il significato del brano.

Skyfall di Adele: il significato della canzone

Uscita nel 2012, la canzone Skyfall di Adele è contenuta all’interno dell’album Skyfall – Original Motion Picture Soundtrack. Colonna sonora del film 007 Skyfall, il brano è senza ombra di dubbio uno dei successi più grandi della cantante britannica. Il significato è da ricollegare alla pellicola con protagonista James Bond, ma può interessare ogni coppia che si trova ad affrontare mille avversità che sembrano insormontabili.

“Hear my heart burst again

For this is the end

I′ve drowned and dreamt this moment.

(Ascolta il mio cuore scoppiare di nuovo

Per questo è la fine

Sono affogata ed ho sognato questo momento)“.

I protagonisti di Skyfall sono arrivati all’ultima prova, quella che decide se la loro storia d’amore può avere un seguito o meno. La paura è tanta, ma fino alla fine niente è perduto.

“Let the sky fall

When it crumbles

We will stand tall.

(Lascia il cielo cadere

Quando crolla

Saremo tutti in piedi)“.

Insieme possono affrontare ogni cosa, tanto che se arrivasse la fine del mondo loro si farebbero comunque trovare in piedi.

“I know I’d never be me

Without the security

Of your loving arms.

(So che non sarò mai me stessa

Senza la sicurezza

Delle tue amorevoli braccia)“.

Skyfall di Adele racconta le difficoltà che si incontrano nel superare le avversità, ma sottolinea che insieme, mano nella mano con un’altra persona, e con determinazione niente è insuperabile. Il segreto di una buona riuscita, a prescindere dalla difficoltà, sta sempre nel sostengo reciproco.

Ecco il video di Skyfall di Adele:

Skyfall di Adele: il testo della canzone

This is the end

Questa è la fine

Hold your breath and count to ten…

(Trattieni il respiro e conta fino a dieci

Feel the Earth move and then

Senti la terra spostarsi e poi).

