Qual è il significato de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini? La canzone parla di una “scommessa d’amore”.

La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è una canzone che, per volere dello stesso artista, lascia spazio all’immaginazione di quanti ascoltano. Il brano segue la nascita di una passione, di una vera e propria “scommessa d’amore“: vediamo il testo e il significato.

La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini: il significato della canzone

Uscita nel 2012, la canzone La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini è contenuta all’interno dell’album La teoria dei colori. L’artista ha impiegato parecchio tempo per scrivere il brano e ha ammesso che ne ha addirittura tre versioni diverse. Ha iniziato a buttare giù le prime parole dopo aver visto il film Chicago, con protagonista Richard Geere. In un primo momento, aveva un ritmo swing, poi il cantante ha preferito virare verso una ballad acustica. Cesare racconta una storia d’amore, con protagonisti due ipotetici Fred Astaire e Ginger Rogers, e lascia a quanti ascoltano la possibilità di interpretare il finale in modo del tutto personale.

“New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway“.

Il primo incontro tra i due avviene all’interno di un club. Lui cliente, lei ballerina. I loro sguardi si incrociano immediatamente e parte la “scommessa d’amore“. Come dichiarato dallo stesso Cremonini, l’idea di citare New York nel ritornello non è casuale: “Mi ricordava l’11 settembre, il crollo delle torri, il cuore ferito di una città che è più di una città“. Broadway, invece, è vista come “la sala parto di grandi sogni nel nostro secolo“.

“Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta

Là fuori Union Square

Entrava luce al neon dal vetro di una finestra“.

La nuova stella di Broadway ha un finale aperto. La canzone si conclude con lui che si sveglia dopo aver passato la notte con lei. La donna – “stella” non è più al suo fianco, ma questo non significa che la “scommessa d’amore” sia persa. “Mi piace sempre di più l’idea di cominciare qualcosa e poi, con pazienza, trovarne i protagonisti, senza rivelarne la conclusione, senza cercarla forzatamente“, ha dichiarato Cremonini.

Ecco il video de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini:

La nuova stella di Broadway: il testo della canzone

Lui era un businessman con un’idea in testa

Lei ballerina di jazz

Leggeva William Blake vicino a una finestra…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2022 - DG