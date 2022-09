Qualche “critica” di troppo per il basso share della ‘Partita del Cuore’ e Simona Ventura risponde a tono all’utente sui social.

Troppo basso lo share della ‘Partita del Cuore‘ andata in scena mercoledì 7 settembre, almeno secondo alcuni utenti che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto per un evento che, probabilmente, andrebbe rivisto. Un commento un po’ troppo negativo non è stato digerito da chi ha condotto la trasmissione in tv, Simona Ventura, che ha risposto per le rime gelando l’utente…

Simona Ventura gela un utente per la ‘Partita del Cuore’

Simona Ventura

Nonostante il ritorno televisivo di Francesco Totti dopo la nota vicenda con Ilary Blasi, la ‘Partita del Cuore’, evento per beneficenza, giunto quest’anno alla sua 31esima edizione, ha totalizzato solo 559.000 telespettatori pari al 3,5% di share. Troppo poco secondo alcuni spettatori che si sono prodigati in commenti non esaltati verso il “prodotto tv” e anche verso Simona Ventura che ha condotto l’evento per la Rai.

Proprio Super Simo ha voluto rispondere ad alcuni messaggi poco carini. “Povera Simona che fa solo il 3% con la partita del cuore”, ha scritto un utente. Pronta la risposta della presentatrice: “Poveri sono quelli che pensano che, in un così grande evento di beneficenza, che coniuga sport e divertimento, contino gli ascolti. Conta il contributo che ognuno di noi ha dato. Siete ridicoli”.

L’utente che inizialmente aveva scritto quel commento ha provato a rimediare ma la Ventura ha ulteriormente risposto: “Ora mi occupo di nuovi format (il che è’ molto più impegnativo) e mi posso permettere di fare le cose che mi divertono (il che è’ davvero una grande fortuna). Poveri sono altri ti assicuro, la mia vita è felice”.

Nella stessa conversazione, la conduttrice ha anche anticipato che potrebbero presto esserci delle novità per l’evento del prossimo anno.

Di seguito i messaggi della conduttrice tv su Twitter:

Poveri sono quelli che pensano che , in un così grande evento di beneficenza , che coniuga sport e divertimento , contino gli ascolti . Conta il contributo che ognuno di noi ha dato .Siete ridicoli . Col 🖤 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) September 8, 2022

