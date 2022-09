La nota conduttrice Caterina Balivo si racconta tra vita privata e lavoro soffermandosi su alcune tematiche particolari.

Interessante intervista a Oggi da parte di Caterina Balivo che ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra vita privata e lavoro. A margine dell’inizio del game show su LA7 che la vedrà al timone, la bella conduttrice ha affrontato diversi temi.

Caterina Balivo: il marito e la tv

Caterina Balivo ha raccontato di aver da poco festeggiato l’ottavo anniversario di nozze con Guido Maria Brera a Boston per un motivo ben preciso: “In realtà non è stata una scelta, quando tu hai una famiglia numerosa e articolata, vivi di incastri. C’era il trasloco di suo figlio per l’università, siamo andati là per dargli una mano e abbiamo aggiunto tre giorni per noi”, ha spiegato la donna facendo riferimento ad uno dei due figli che l’uomo ha avuto dalla precedente relazione.

E a proposito d’amore e del suo matrimonio, la donna ha spiegato come si senta assolutamente all’altezza del suo compagno: “Anch’io sono superiore alla media. Detto questo, credo che l’autostima conti tantissimo nella relazione di coppia. Io forse ne ho troppa, che dice? E’ un equo scambio. Credo anche che se uno è consapevole che i rapporti familiari assomigliano a una corda tesa che può sempre spezzarsi, ecco, allora il rapporto funziona”, le sue parole riprese da gossip.it.

Un passaggio anche sulla partenza del prossimo game show da lei presentato su LA7, Lingo – Parole in gioco: “Ansia? Ma no, ho i nervi saldi. E sarò sempre io, gioviale, con le mie gaffe, cercando di essere empatica con i concorrenti. Se lei ci pensa i quiz sono gestiti da maschi: Flavio Insinna, Amadeus, Gerry Scotti, Paolo Bonolis. Per carità, magari facendolo dirò: ‘Ho capito perché ci sono solo uomini'”.

