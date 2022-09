Incidente domestico per Elettra Lamborghini che si è bruciata il fondoschiena in modo assolutamente comico. Sui social il racconto…

Un racconto comico con un pizzico di pericolosità e “piccantezza”, quello fatto da Elettra Lamborghini sui social in queste ore. La bella cantante ha avuto un incidente tra le mura domestiche che le ha provocato una bruciatura al lato B…

Elettra Lamborghini si è bruciata il lato B: cosa è successo

Elettra Lamborghini

Ebbene sì, avete capito bene. Elettra Lamborghini, lo diciamo senza giri di parole, si è bruciata il sedere e precisamente un gluteo. Il particolare racconto, con tanto di immagini e stories, è arrivato su Instagram dove la bella ereditiera ha spiegato nel dettaglio cosa le è accaduto.

Per la ragazza un incidente domestico, anzi, in realtà la donna, con suo marito Afrojack, si trovava in hotel, in uno dei più prestigiosi di Parigi, probabilmente per lavoro. La 28enne ha raccontato ai followers di aver appoggiato il lato B su una piastra per capelli accesa e quindi ad alta temperatura e, di conseguenza, di essersi è scottata. Elettra si è abbassata in parte i pantaloni e ha anche mostrato il gluteo scottato.

Sulle stories Instagram ha anche fatto vedere “l’arma” con cui si è fatta male e ha scritto: “Letteralmente seduta su di lei”, con riferimento alla piastra. “ARDENTE”, ha sottolineato ancora.

Considerando che la donna è la regina del twerk, la speranza è che questo incidente non le dia troppo fastidio…

IN_Elettra_Lamborghini

IN_Elettra_Lamborghini

Di seguito, invece, un post Instagram più vecchio della bella ereditiera e cantante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG