La conduttrice posta un dolcissimo post su Instagram dove la vediamo in foto compagnia del fidanzato Giovanni Terzi e altri loro amici.

Appare molto dolce e sensibile Simona Ventura in compagnia di Giovanni Terzi, attuale fidanzato conosciuto quasi due anni fa grazie ad amici in comune. D’altronde, la stessa conduttrice aveva raccontato al Corriere della Sera che il compagno soffre di una malattia genetica polmonare molto rara ma che entrambi stavano lottando per superare l’ostacolo: “Ha una malattia autoimmune abbastanza seria, ma insieme combattiamo perché si arresti. Ho trovato una persona complementare a me, se riesco a fare molte cose è grazie alla serenità che lui mi dà“.

Questa volta pubblica delle foto su Instagram mentre è a cena con Giovanni Terzi e altri loro amici e, in uno degli scatti, si scambia un tenero bacio con lui. Ecco come commenta il post: “Queste sono le serate che vale la pena di vivere e ricordare…”. Simona Ventura sicuramente è molto felice e non manca il sostegno, tra i commenti, di alcuni suoi colleghi del mondo dello spettacolo, tra le quali Ursula Bennardo e Anna Falchi che le mandano dei cuori.

Qui potete guardare gli scatti postati da Simona Ventura su Instagram: