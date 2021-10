La modella si è dichiarata contraria al Vaccino e la Mediaset è costretta a ricorrere a forti misure preventive.

Si fanno sempre più consistenti i rumors secondo cui Antonella Fiordelisi entrerà come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Questo potrebbe accadere a breve, ma c’è un problema: la ragazza, a differenza degli altri concorrenti, non è vaccinata per il virus SARS-CoV-2. Infatti si è più volte dichiarata apertamente contro l’uso del vaccino e di non volere usufruirne.

Tuttavia, il mondo dello Spettacolo è riuscito a riprendersi proprio grazie ai tamponi e ai vaccini, quindi come farà l’influencer a varcare la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia? Mentre gli altri concorrenti si sono sottoposti a vari tamponi e all’isolamento preventivo prima di poter entrare, Antonella Fiordelisi deve seguire questo iter ancora più specifico, come ci spiega l’influencer Deianira Marzano: tampone molecolare, quarantena preventiva e un ulteriore tampone prima del suo ingresso nello show.

Una volta entrata in Casa, non dovrebbero esserci più problemi dal momento in cui gli stessi concorrenti non hanno più contatto col mondo esterno e sono isolati. Al momento purtroppo non abbiamo maggiori informazioni, rimaniamo in attesa di conferme da parte del Grande Fratello Vip.