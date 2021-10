La cantautrice ha un confronto acceso con Ainett Stephens e Raffaella Fico: ecco cosa è successo.

Non c’è pace all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, dove ormai si sta sviluppando sempre di più la dinamica tutti contro tutti e non c’è scampo per nessuno, nemmeno per le persone più pacifiche come Jo Squillo. La cantautrice sarebbe infatti adirata con le coinquiline Raffaella Fico e Ainett Stephens, e non si è fatta remore nell’iniziare la discussione con loro.

Jo Squillo ha infatti scoperto che le due concorrenti hanno molto da ridire sul suo conto, senza avere però il coraggio di parlarle direttamente. L’avrebbero accusata di ignavia e di non partecipare mai ai dibattiti che si sono creati durante la loro convivenza forzata. Ecco come la dj ha cominciato il discorso con Raffaella Fico, come riporta Blogtivvu: “Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre. Non voglio passare per questa donna! Passa che non voglio prendere posizione. È vero o non è vero? Me l’avete mai detto in faccia“.

Arriva subito la spiegazione di Ainett Stephens che prova a difendersi: “Tu per la tua carriera, per il tuo percorso di vita e spirituale fai fatica a prendere posizione. È chiaro che in un contesto del genere prima o poi dovrai farlo“. Tuttavia, la risposta conclusiva di Jo Squillo è decisamente laconica: “Perché non voglio prendere posizione. Non mi interessa. E non cambio“.