L’esibizione sarà un omaggio anche alla sua relazione con la compagna Giulia Salemi, conosciuta durante il GF VIP.

Puntata particolarmente speciale per Pierpaolo Pretelli questa sera a Tale Quale Show, in onda su Rai1. Il giovane e talentuoso concorrente verrà messo a dura prova: dovrà interpretare il grande Cesare Cremonini con uno dei suoi brani più poetici, La nuova stella di Brodway, presente nelle nostre radio dal 2012.

La canzone del cantautore emiliano ha però un significato speciale per Pierpaolo Pretelli: è la canzone d’amore più rappresentativa della sua storia con Giulia Salemi, che ha conosciuto e di cui si è innamorato durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In più, il musicista ha dichiarato a Domenica In che vorrebbe un figlio da Giulia Salemi. Chissà se e quando accadrà!

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Ad ogni modo, l’emozione è sicuramente grande per entrambi e si potrebbe pensare che Pierpaolo non regga il peso di cantare una colonna sonora così importante della sua vita, ma noi non la pensiamo così. In tutte le sue esibizioni di Tale e Quale Show ha sempre tirato fuori gli artigli mostrando il suo talento e siamo sicuri che anche questa volta lo farà. Dite che vedremo sui social la reazione di Giulia?