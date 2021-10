Il calciatore, dopo aver tradito la moglie, le prova tutte per rinconquistarla: ora non segue più nessuno su Instagram, soltanto lei.

Sembra non avere mai fine questa tormentata vicenda tra Mauro Icardi e la sua (ex?) moglie Wanda Nara: la coppia, che da sempre è stata molto complice e unita, sta attraversando un momento turbolento a causa di un tradimento del calciatore ai danni di lei.

La situazione dei due pare essere sempre in continua evoluzione: quel che è certo è che Icardi sta facendo di tutto per convincere la sua Wanda a tornare da lui, riunendo la loro bellissima famiglia in un lieto fine. Dal canto suo, Wanda è titubante ma potrebbe aver perdonato il marito non senza riserve.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

L’ultimo gesto eclatante fatto da Mauro per convincere la moglie che il suo è stato solo un grosso errore è avvenuto sotto agli occhi di tutti, dato che riguarda proprio i social: il calciatore, infatti, per dimostrare le sue buone intenzioni per il futuro alla moglie, ha deciso di smettere di seguire tutte le persone che aveva precedentemente su Instagram. Infatti, se ora si va a vedere il profilo di Mauro Icardi su IG, si potrà ben notare che segue soltanto una persona, ovvero la sua amata Wanda.

Che ne pensate di questo ennesimo gesto? Sarà una prova d’amore autentica? Ci auguriamo che tra la coppia possa tornare presto il sereno.