Joele Milan, dopo l’espulsione dal programma di Maria De Filippi, potrebbe star frequentando la sua ex corteggiatrice Ilaria? Uno scatto lo confermerebbe.

Sembrano non essere finite le sorprese circa la vita sentimentale di Joele Milan, anche dopo il brutto epilogo del suo trono al cospetto di Maria De Filippi.

Vi ricordiamo cosa è accaduto: Il ragazzo, credendo di non essere ascoltato, durante un ballo ha invitato la sua corteggiatrice Ilaria Melis a sentirsi al di fuori del format televisivo, tramite il profilo IG del migliore amico dell’ex tronista. Trattandosi di una effettiva infrazione delle regole, la conduttrice si è trovata costretta a congedare i due ragazzi, considerandoli già una “coppia già formata”

Per chi si chiedeva se trai due ragazzi effettivamente fosse nato qualcosa al di fuori delle telecamere, sono arrivate delle “risposte”: i ragazzi, tramite delle IG Stories, hanno pubblicato uno scatto che li ritrae affiatati e sorridenti in macchina.

In tanti credevano che la coppia, uscita dal programma, non si sarebbe riunita, considerando il trono del ragazzo concluso anche di fatto. Tuttavia, questo scatto ha fatto ricredere in tanti, facendo sorgere il dubbio che, forse, Joele e Ilaria stiano proseguendo la loro conoscenza anche lontano dagli studi.

Si staranno frequentando? Staremo a vedere cosa accadrà in futuro