Conosciamo da vicino chi è Ilaria Melis, la corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne, Joele Milan che ha abbandonato il programma.

Si chiama Ilaria Melis ed è divenuta abbastanza popolare nel 2021 quando è diventata una delle corteggiatrici a Uomini e Donne. La ragazza è stata fra le pretendenti del tronista Joele Milan e insieme al quale è finita a centro di alcune polemiche per via di una conversazione avuta durante un ballo fatto in studio. Oggi proviamo a raccontarvi un po’ di quello che siamo riusciti a scoprire su di lei: chi è veramente Ilaria Melis, dove vive e cosa fa nella vita privata.

Chi è Ilaria Melis (e dove vive)

Sulla biografia di Ilaria Melis al momento non abbiamo molte informazioni. Non si conosce con esattezza la sua data di nascita ne’ il suo segno zodiacale ma sappiamo invece che vive a Milano e che si occupa di armocromia. Ilaria nella vita è infatti una consulente di bellezza che studia la scienza dei colori per valorizzare al meglio make up e abbigliamento di ogni persona e a seconda delle proprie caratteristiche fisiche.

Ilaria Melis, vita privata

Anche sulla vita privata e sentimentale della bella Ilaria al momento si conosce poco. Sappiamo che nel 2021 alle telecamere di Uomini e Donne la ragazza si è professata single ma non abbiamo informazioni sulle sue storie precedenti ed anche su Instagram sembra essere molto riservata al punto tale, che continua a mantenere in modalità privata il suo profilo social.

Ilaria Melis a Uomini e Donne

Nel programma di Maria De Filippi, la Melis è uscita in esterna sia con il tronista Matteo Fioravanti che con Joele Milan ma proprio con quest’ultimo la ragazza si è trovata al centro della bufera. Il tronista, durante un ballo, le avrebbe detto di essere molto preso da lei al punto tale di invitarla a seguire anche uno dei suoi migliori amici su Instagram. Questa conversazione è stata poi mandata al centro dello studio in una clip ed il tronista ha abbandonato il programma e così anche la Melis.