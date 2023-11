Amata e seguitissima in tv, Silvia Toffanin fa della classe ed eleganza i suoi punti forti. L’ultimo abito ha incantato tutti. Ecco quanto costa.

Indubbiamente tra i volti più apprezzati della televisione degli ultimi anni, specie in Mediaset, Silvia Toffanin è molto seguita e amata. La conduttrice di Verissimo, infatti, oltre ad incantare per i suoi modi pacati e solari, conquista spesso il proprio pubblico con outift molto azzeccati. Quello recente, un abito total white quasi “da sposa”, ha davvero stupito. Anche per il suo costo…

Silvia Toffanin, il costo dell’abito bianco

Silvia Toffanin

Nel corso dell’ultimo weekend, la Toffanin ha indossato alcuni outfit molto belli. In particolare, nella mente dei telespettatori di Verissimo è rimasto un vestito bianco, da molti definito quasi “da sposa”.

La conduttrice, infatti, ha indossato un abito bianco e lungo che ha dato la sensazione di poter essere utilizzato anche per un’occasione speciale come appunto un matrimonio.

Come è possibile vedere anche dai tag utilizzati sui social dalla trasmissione di Canale 5, si tratta di vestito particolare, modello a portafoglio, con maniche lunghe a sbuffo che è stato realizzato in un pregiato satin. L’abito è firmato dal brand Philosophy, noto per la sua raffinatezza.

L’interesse dei telespettatori e degli amanti degli outfit della conduttrice, però, si staranno chiedendo il prezzo del vestito. Ebbene, l’abito è chiaramente molto costoso con una cifra di 595 euro per poterlo comprare.

Una somma di denaro decisamente alta e non alla portata di tutti ma che sicuramente è stata spesa bene dalla conduttrice o da Mediaset per l’occasione. La presentatrice, infatti, è sembrata divina con quei colori e quella silhouette. Una scelta azzeccata quindi per la bella Silvia che ancora una volta ha fatto centro.

Di seguito anche un post Instagram di Verissimo dove si vede l’abito indossato dalla conduttrice: