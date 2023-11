Micol Olivieri si è mostrata in lacrime sui social dopo aver ricevuto delle critiche per i suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica.

Così come altre vip anche Micol Olivieri è finita al centro delle critiche social per via dei suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. Lei stessa ha riportato alcune delle critiche che le sono state rivolte dai suoi detrattori e, dopo essersi mostrata in lacrime, ha scritto:

“Sono tantissimi anni che ricevo cattiverie perché ho iniziato che ero adolescente e spesso stata bersaglio della cattiveria della gente. Basta. Non sono più disposta ad accettare commenti sul mio aspetto fisico. Tutto questo perché? Perché il mio viso non piace a qualcuno. Stamattina io ho pianto e l’ho fatto per il senso di ingiustizia. Le parole hanno un peso e fanno male e nessuno di noi dovrebbe “abituarsi” alla cattiveria, né tantomeno dovremmo arrenderci al fatto che siccome esiste dobbiamo accettarla. Io non ho la pretesa di piacere a tutti ma non mi interessa. A me piace la mia faccia e mi voglio bene”, ha tuonato nelle sue stories.

Micol Olivieri

Micol Olivieri: le lacrime social

Micol Olivieri ha replicato con uno sfogo infuocato contro i leoni da tastiera, che nelle scorse l’hanno presa di mira per il suo aspetto estetico e peri suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. L’ex volto de I Cesaroni ha anche detto: “Alcune mattine mi sento più fragile e in quei giorni io il peso della cattiveria non riesco a sorreggerlo. Ma quante ragazze volete far piangere nella nostra vita?”.

Oggi Micol è madre di due bambini avuti insieme al marito Christian Massella, e sui social racconta spesso il tempo da lei trascorso insieme a loro o la sua quotidianità. Sui social in tanti, tra i fan, le hanno espresso la loro vicinanza e la loro solidarietà dopo il suo sfogo infuocato.