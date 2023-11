Stando ad alcune indiscrezioni, gli amici di Belen Rodriguez sarebbero preoccupati per la nuova piega sentimentale presa dalla showgirl.

Dopo l’ennesimo addio a Stefano De Martino (dopo il quale avrebbe perso 7 chili) Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni e, stando a quanto emerso sui social, i due sarebbero pronti a compiere il grande passo (lui le avrebbe infatti donato un anello). Stando a quanto riporta Oggi però, gli amici della showgirl sarebbero preoccupati per lei e per la piega che inevitabilmente avrebbe preso la sua vita sentimentale.

“Chi le vuole bene non crede che questo amore possa durare a lungo perché nasce dalle macerie di quello che lo ha preceduto e dal crollo emotivo che ne è seguito”, si legge sul settimanale.

Belen Rodriguez: gli amici preoccupati

Belen Rodriguez continua a mostrarsi felice ed affiatata in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni, con cui sta trascorrendo una vacanza da sogno alle Maldive (dove sembra che lui le abbia donato un prezioso anello di fidanzamento). Nel frattempo però sono in tanti ad essere preoccupati per le condizioni della showgirl, che allo stesso settimanale avrebbe detto:

“Va tutto bene, grazie. Sono davvero serena. La vita mi ha regalato Elio, è un uomo speciale. Con lui ho riscoperto la gioia nelle piccole cose, quelle semplici. Il futuro non mi spaventa più perché sto imparando a godere della vita giorno per giorno. A vivere il presente”. In tanti credono che la relazione con Elio Lorenzoni sia stata orchestrata ad arte dopo il suo addio a Stefano De Martino, e in molti si chiedono se davvero i due convoleranno a nozze. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e ai fan non resta che attendere.