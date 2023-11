Mr. Marra ha rotto il silenzio dopo che Luis Sal ha scritto un messaggio sulla causa che avrebbero in corso lui e Fedez.

Nelle scorse ore Luis Sal è tornato ad intervenire sui canali social di Muschio Selvaggio, e ha precisato che lui e Fedez non avrebbero trovato ancora alcun accordo economico e che anzi, se la starebbero vedendo in tribunale. Sulla questione è stato interpellato anche il sostituto di Luis Sal a Muschio Selvaggio, Mr. Marra, che nelle sue stories ha risposto alle domande dei fan scrivendo:

“Ragazzi per favore, mi avete intasato i DM inoltrandomi il post di Muschio, ovviamente non lo fate in malafede ma siete tantissimi. L’ho visto, grazie. Come ho fatto dal primo giorno di questo “incarico” non metto bocca su questioni a me antecedenti. La mia unica risposta la voi (non a Luis al quale non devo dire nulla) è: abbiamo registrato un’altra bellissima puntata oggi con una coppia di ospiti galattici e siamo fieri di quello che stiamo facendo.”

Mr. Marra: il commento dopo il post di Luis

Mr. Marra ha deciso di tirarsi fuori dalla querelle tra Fedez e Luis Sal e ha fatto sapere che sarebbe orgoglioso del lavoro che starebbe svolgendo all’interno del podcast Muschio Selvaggio (a cui è subentrato dopo la lite tra il rapper e lo YouTube).

Nelle scorse ore Luis ha smentito – attraverso i canali ufficiali del podcast – di aver ottenuto un qualsivoglia accordo con Fedez, e ha scritto sui social: “Piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo“. Fedez tornerà a replicare alle sue parole?