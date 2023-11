Conduttore amatissimo e adesso anche cantante: Gerry Scotti allo scoperto: a Natale uscirà il suo disco. L’annuncio.

Seguitissimo in tv e anche sui social, Gerry Scotti ha deciso di mettersi in gioco sotto altre vesti. Quali? Quelle di cantante. Ebbene sì, perché al netto di una grande preparazione a livello musicale mostrata nel tempo e nel corso della sua carriera, adesso il presentatore televisivo ha annunciato l’uscita di un disco di Natale che lo vede come cantante.

Gerry Scotti annuncia disco di Natale

Gerry Scotti

Dopo essere diventato a tutti gli effetti uno dei conduttori televisivi più amati e ricercati dello spettacolo, adesso Gerry Scotti ha intenzione di avere grande successo anche in ambito musicale. Nello specifico nelle hit natalizie.

Il presentatore, infatti, in radio a ‘La Banda‘ di R101, il programma di Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi, ha annunciato una vera sorpresa.

Prima si è messo “comodo” in un habitat che, per la verità, conosce benissimo: “Che aria di casa ragazzi, io non posso nascondere familiarità col mondo della radio, ma qui più che famiglia è proprio casa. Come dice Renato, i migliori anni della nostra vita, qui ci siamo divertiti e abbiamo fatto le cose più belle”.

Poi ha detto: “C’è una sorpresa che vi racconterò meglio le prossime settimane quando tornerò a trovarvi”, ha esordito il conduttore. “Posso dire che è pronto il disco di Natale. Stufo di farmi fare cose dagli altri, me le sono fatte io. Si intitolerà ‘Gerry Christmas’ e sarà una magnifica colonna sonora del vostro Natale”.

Di seguito anche un simpatico post Instagram che vede il conduttore insieme all’artista Shade coinvolto in ambito musicale: