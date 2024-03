Pesante lutto a Mediaset: è morta la storica hair stylist Silvia Pizzi. Diversi conduttori l’hanno ricordata con un messaggio.

Il mondo dello spettacolo e della televisione, ed in particolare Mediaset, piange il terribile lutto. Morta Silvia Pizzi, storica hair stylist del Biscione, da anni accanto ai principali conduttori e protagonisti della rete. A rendere nota la triste notizia, anche molti volti famosi tra cui Gerry Scotti e Barbara D’Urso.

Lutto a Mediaset: morta Silvia Pizzi

Come detto, sono ore di grande lutto per la tv ed in particolare per Mediaset. Infatti, la nota azienda piange la triste scomparsa di Silvia Pizzi, hair stylist che lavorava da anni per alcuni dei programmi principali del piccolo schermo.

Al momento non sono stati resi noti particolari dettagli sulle cause della sua morte ma la notizia è divnetata di dominio pubblico dopo che tanti conduttori l’hanno voluta salutre.

Il cordoglio di Gerry Scotti e Barbara D’Urso

Tra i primi a mandare un messaggio di cordoglio alla Pizzi è stato Gerry Scotti. Su Instagram, l’uomo ha scritto con tanto di foto della donna: “Ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”.

Molto bello anche il ricordo di una ex Mediaset, Barbara D’Urso: “E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza…”.

Tanti altri volti celebri del piccolo schermo hanno commento i post dei due conduttori. Anche sponda Rai, qualcuno ha fatto sentire la propria vicinanza alla compianta Silvia e alla sua famiglia. Infatti, Mara Venier ha condiviso uno scatto nei camerini con la donna.

