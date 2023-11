Dopo il docufilm di Ilary Blasi sulla fine della sua storia con Francesco Totti è arrivato il duro commento di Alfonso Signorini.

Ha destato senza dubbio grande scalpore il docufilm Netflix di Ilary Blasi, ‘Unica’, sulla fine della storia d’amore con Francesco Totti. Un’opera nella quale la conduttrice ha dato la sua versione dei fatti che hanno poi portato alla conclusione di uno dei matrimonio più famosi in Italia. Tra i vari recenti commenti è arrivato anche quello di Alfonso Signorini che, sulle pagine di Chi, ha risposto al pensiero di una lettrice.

Signorini, la frecciata a Ilary Blasi

Alfonso Signorini

Sulle pagine del settimanale Chi, come detto, una lettrice ha voluto chiedere a Signorini un pensiero sul docufilm della Blasi. Nella sua lettera ecco le parole: “A me lei è sembrata parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse da Netflix: soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere. A me hanno dato l’impressione di essere false come una moneta da tre euro. Tu che la conosci molto meglio di me, cosa ne pensi? Ho torto? E ti sembra una cosa normale registrare un film come quello e mandarlo in onda poco prima che lei e l’ex marito si ritrovino davanti al giudice a trattare la separazione?!”.

Ai quesiti della lettrice di Chi, Signorini ha quindi risposto non lasciandosi scappare una frecciata: “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ (dal latino, ‘i soldi non puzzano’, ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”.

