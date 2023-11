Ha incantato Elodie nell’ultimo concerto. Voce favolosa e fisico in evidenza con un mini abito rosso che ha lasciato un dubbio ai fan…

Sempre sulla bocca di tutti, per la sua musica, ai vertici delle classifiche, ma anche per la sua fisicità importante e sempre più messa in evidenza. Stiamo parlando di Elodie che anche nel corso dell’ultimo concerto a Roma ha estasiato i presenti e non solo. La donna, grazie ad un outfit molto succinto, ha generato tante domande relativamente al fatto se indossasse o meno l’intimo…

Elodie, l’intimo c’è oppure no?

Elodie

Nelle scorse ore, come detto, Elodie ha fatto parlare ancora di sé esibendosi sul palco del suo concerto con una vestito-gonna che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. Il motivo? Uno spacco importantissimo che ha mostrato, quasi, “le sue grazie”.

Proprio questo minidress cut-out con provocante spacco ha generato tantissime reazioni e commenti. Non solo dei presenti ma anche di chi ha visto il tutto dai social. “Ma le mutande non le ha messe?”, ha chiesto qualche utente. “Ma il nuovo trend è senza mutande?”.

Va detto che per molti, invece, la cantante avrebbe indossato un intimo particolare color carne che dalle immagini non si vedrebbe.

Di seguito anche uno dei tanti post social che riguardano la cantante il suo outfit molto discusso:

Questo sarà il nuovo stile?

Il nuovo trend?

Senza mutande…



No vabbè 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/JhWlDhxOv6 — BlackWitch®🇮🇹 (@sweetlullaby0) November 28, 2023

Stupenda #Elodie però il prossimo video fallo quando hai un di pelo sotto così aprirai un dibattito clamoroso ❤️🍑BELLISSIMA pic.twitter.com/j0vPgeNFlr — Steve Rhove (@Steve_Rhove) November 28, 2023

“Ecco perché mi spoglio”

Che Elodie faccia sempre discutere è noto e anche di recente la donna aveva spiegato il motivo per il quale non si faccia problemi a spogliarsi o, comunque, a vestirsi in modo molto provocante mostrando la sua fisicità. “C’è chi pensa che io mi spogli per gli uomini, ma quando mai? Spogliarsi è un gioco, può raccontare, significa sentirsi liberi di esprimersi nello spazio. Il tipo di risposta che ho ricevuto però dimostra quanto il corpo sia ancora un argomento complesso per noi donne”, le parole dell’artista a GQ.