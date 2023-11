Una perdita terribile per Perla Vatiero che ha raccontato al GF di aver subito tempo fa un lutto terribile in famiglia.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello. Protagonista nelle scorse ore Perla Vatiero che ha svelato di aver avuto una perdita molto importante in famiglia, quella di sua sorella gemella. La concorrente del reality si è confessata parlando con Fiordaliso spiegando il dramma vissuto da lei e dalla sua famiglia.

Il racconto di Perla Vatiero sulla morte della sorella

Nella Casa del GF non solo giochi e tentativi di arrivare fino in fondo al reality. Infatti, tra alcuni concorrenti si è instaurato un rapporto molto bello. Anche tra chi è entrato di recente come Perla. Proprio la ragazza, infatti, è stata protagonista nelle ultime ore di un confronto con Fiordaliso durante il quale ha raccontato di aver subito la perdita di una sorella gemella.

“Mia mamma ha perso una figlia, io sono gemella”, ha detto la ragazza. “È morta a 7 mesi. Io la sento, quando ero piccola avevo sempre il desiderio di avere una gemella. Ma non sapevo niente, l’ho saputo tardi. Sono cose che si sentono”.

Dal canto suo Fiordaliso è rimasta molto colpita dalle parole della giovane che ha proseguito spiegando alcune delle sue sensazioni proprio sulla presenza della sorella che non c’è più: “Ci sono momenti in cui mi sentivo sola, mi veniva di pensarla, come se avessi un senso di protezione, come se dovessi fare tanto per entrambe, come se io vivessi per due”.

La Vatiero ha poi ammesso di essersi sorpresa di essere riuscita a parlare di certe cose con Fiordaliso in quanto, di solito, molto riservata: “Caratterialmente sono riservata, non parlo delle cose mie personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente”.

