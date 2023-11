Spesso spietata in alcuni giudizi, questa volta Selvaggia Lucarelli si è mostrata in una versione inedita, quella di mamma.

Non sono stati giorni facili per Selvaggia Lucarelli e la sua famiglia. In particolare per suo figlio Leon che, a quanto pare, ha dovuto fare i conti con la sua prima delusione in amore. A rendere i fan partecipi di questa situazione è stata proprio la nota giudice di ‘Ballando con le Stelle’ che si è trovata a raccontare ai seguaci sui social la sofferenza, sua e del ragazzo.

Selvaggia Lucarelli e l’amore del figlio Leon

Come anticipato, per la nota giornalista e giudice tv di ‘Ballando con le Stelle’ non sono stati giorni facili. In modo particolare per suo figlio Leon che è stato protagonista della prima delusione in amore.

A raccontare la tristezza vissuta in famiglia è stata la stessa Lucarelli via social rispondendo a qualche domanda dei fan ripresa da Today. “Come hai preso la rottura tra Leon e la sua fidanzata che aveva condiviso molto con voi?”, le hanno chiesto alcuni utenti. La bella Selvaggia, entrata completamente nel mood di madre, ha replicato in modo sincero e anche ironico: “Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese”.

Al netto della fine del rapporto tra la ragazza e suo figlio, la Lucarelli ha lanciato un messaggio di grande affetto proprio per la giovane che si chiama Chiara dimostrando di essere molto legata a lei: “Le voglio bene e per lei ci sarò sempre”.

Un bellissimo commento che dimostra come la giornalista sia, in realtà, una persona molto attenta e tenera quando si parla di affetti, ed in particolare di suoi figlio.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna proprio dedicato a suo figlio, come lei amante degli animali: