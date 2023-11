L’attuale concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ Sara Croce ha raccontato le sue paure e debolezze anche in merito al programma.

Protagonista a ‘Ballando con le Stelle’, Sara Croce, ex Madre Natura, ha raccontato a Chi alcune particolarità dell’esperienza nel programma di danza ma anche riguardo la sua vita privata che non è sempre stata facile, anche per via del suo aspetto fisico.

Sara Croce, le paure e Ballando con le Stelle

Tra i passaggi dell’intervista, prima di arrivare a ‘Ballando con le Stelle’, ecco alcuni momenti complicati vissuti dalla bella Sara Croce relativi al passato: “A scuola non ero la più bella, ero una ragazzina normale”.

“Il rapporto con il mio corpo non è sempre stato semplice, ci pativo perché ero troppo magra. Poi ho iniziato ad andare in palestra, che ancora oggi è il mio sfogo principale, e ho iniziato a piacermi di più. La consapevolezza vera e propria l’ho avuta quando mi hanno scelto tra mille ragazze per fare Madre Natura. Però non sono perfetta: talvolta ho i brufoli e la ritenzione, ma mi vado bene così”.

Parlando di paure e di sogni, la modella ha spiegato, anche in relazione a Ballando: “Per Ballando ho iniziato ad andare dallo psicologo! La preparazione fisica forse è la cosa meno stancante“, ha detto come ripreso da La Nostra Tv.

E ancora: “Voglio arrivare tra i primi sei”, ma ha pure sottolineato come i giudici abbiano usato “un modo crudo per dirmi di non fare la ragazzina, di farmi vedere un po’ di più, di osare: quando ti buttano così giù o gli dai ragione o tiri fuori gli artigli”.

Sui sogni per la carriera, poi, la bella ragazza non si nasconde: “Fare la carriera di Milly Carlucci e alla sua età essere direttrice artistica di un suo programma”.

