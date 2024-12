Qual è il significato dei tatuaggi di Giulia De Lellis? “Piove sempre sul bagnato”, parole sue!

Qual è il significato dei tatuaggi di Giulia De Lellis? Dall’ombrellino alle scritte, l’influencer ne ha anche uno in un posto ‘segreto’.

Giulia De Lellis ha diversi tatuaggi sparsi sul corpo, alcuni molto visibili e altri completamente nascosti. Ogni disegno è stato fatto in un momento particolare della sua vita e ha un significato particolare. Vediamo quali sono le immagini che l’influencer ha scelto di farsi incidere e perché.

Il significato dei tatuaggi di Giulia De Lellis

Sono lontani, lontanissimi, i tempi in cui una giovane Giulia De Lellis scendeva le scale di Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. Da quel momento sembrano passati secoli e da ragazza di periferia si è trasformata in star, sia dei social che del mondo dello spettacolo. Influencer, attrice, conduttrice, imprenditrice, scrittrice e chi più ne ha ne metta: in pochi anni è riuscita a costruire un impero. I suoi successi, ma anche le sue cadute, sono documentate anche dai tatuaggi che ha scelto di imprimere sul suo corpo. I disegni, infatti, hanno tutti un significato particolare.

Sull’avambraccio sinistro, Giulia ha tatuato un ombrellino su cui piovono gocce di pioggia. Disegnato dal suo migliore amico, il tattoo le ricorda un periodo difficile della sua vita, una storia d’amore finita male. Lei stessa ha ammesso che a questa immagine associa una frase specifica: “Piove sempre sul bagnato“. Invece, sull’avambraccio destro, ha la scritta “Pollyanna“, per non dimenticare di trovare sempre il lato positivo, anche quando tutto sembra remarle contro.

Poco sotto la scritta c’è una croce stilizzata con al centro un cuoricino nero, tatuaggio probabilmente legato ad un’altra relazione naufragata. Stesso cuoricino anche alla base del mignolo di entrambe le mani. All’interno del gomito, un disegno legato alla sua grande passione per la moda: un appendiabiti.

Quanto ha speso per i tatuaggi?

Oltre a “Pollyanna”, Giulia De Lellis ha altre scritte sparse sul corpo. Dal lato del collo alla spalla destra c’è una frase della canzone Qualcosa che non c’è di Elisa: “E se c’è un segreto è fare tutto come se vedessi solo il sole“. Un tattoo segreto che solo in pochi conoscono? La parola inglese “Joy“, in italiano gioia, all’interno del labbro inferiore, con la O a forma di cuoricino.

A lato del seno destro, invece, troviamo l’esclamazione “Ah“, di cui l’influencer non ha mai svelato il significato. Poco sotto ci sono due farfalle con le ali azzurre e al centro la parola “Centotre“, ma anche in questo caso non sappiamo cosa stia a significare. Sulla parte interna del braccio sinistro c’è un altro cuore, questa volta rosso, più grande e stilizzato a mo’ di ex voto. Infine, in mezzo al seno ha una rosa a testa in giù e sulle mano una sorta di pioggia di stelle in stile hindi.

Non sappiamo quanti tatuaggi abbia Giulia, ma quelli che abbiamo citato non sono pochi. Quanto ha speso? Difficile a dirlo, ma, viste le dimensioni dei tattoo, non si tratta di cifre importanti.