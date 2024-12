Qual è il significato dei tatuaggi di Elodie e quanto ha speso per farli

Qual è il significato dei tatuaggi di Elodie? L’ex talento di Amici di Maria De Filippi, a differenza di altri colleghi, ha pochi tattoo.

Pur essendo una grande appassionata di tatuaggi, Elodie non ha mai esagerato. L’ex talento di Amici di Maria De Filippi ne possiede pochi, pochissimi in confronto ad altri colleghi, ma hanno tutti un significato profondo. Vediamo cosa rappresentano e perché li ha scelti.

Fin dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, Elodie non ha mai nascosto i tatuaggi che ha scelto di imprimere sul suo corpo. A differenza di altri colleghi – pensiamo a Elettra Lamborghini o ad Achille Lauro – l’artista ha scelto con cura i disegni da tatuarsi. Non si è lasciata trasportare dalle voglie del momento e forse è anche per questo che non ha abusato di quest’arte che, pur essendo bellissima, è indelebile. O meglio, si può cancellare ma solo con diverse sedute laser che non sono né piacevoli né tantomeno innocue.

Elodie ha tre tatuaggi. Senza ombra di dubbio, quello più vistoso è la croce latina che sfoggia sulla spalla sinistra. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, questo disegno non è legato alla religione. E’ stata la stessa cantante a svelare il suo significato: la ripartenza. L’ha fatto in un momento molto particolare della sua vita, quando ha dovuto rialzarsi dopo una brutta caduta ed è ripartita da zero.

Dove si trova il tatuaggio più nascosto di Elodie?

Il secondo dei tre tatuaggi di Elodie ha un significato che è stato svelato solo in parte. Si tratta di un cuore rosso di cui è stato disegnato solo il contorno, sotto al quale c’è una lettera M in corsivo. Questo tattoo si trova all’interno del polso destro ed è visibile soltanto in determinate circostanze. La cantante non ha mai spiegato a chi è dedicato, ma è chiaro che si parla di una persona importante.

Infine, ne ha un altro di cui non ha mai voluto svelare né il disegno né tantomeno la posizione. Considerando che Elodie si mostra spesso in costume o parzialmente nuda, immaginiamo che il tattoo si trovi in una zona del corpo molto, molto nascosta. Non sappiamo quanto abbia speso per tatuarsi ma, visto che si tratta di immagini piccole e semplici, parliamo certamente di una cifra irrisoria.