Qual è il significato del numero 9? Potente, luminoso e beneaugurante

Conoscete il significato del numero 9? E’ estremamente positivo e beneaugurante, specialmente se appare in sogno.

Il numero 9 ha un significato positivo, luminoso e beneaugurante. Se vi dovesse capitare di sognarlo, sia nella sua forma originaria che in altre forme, dovreste senz’altro tentare la sorte perché potrebbe accadere un “miracolo”.

Qual è il significato del numero 9?

Secondo la numerologia, il numero 9 è molto potente. Essendo l’ultimo dei numeri a una cifra, rappresenta il completamento, ma non una fine definitiva. Il suo significato, quindi, va letto come la conclusione di un ciclo e l’inizio di un altro, ossia il flusso continuo della vita.

Quanti sono legati in un modo o nell’altro al numero 9 hanno imparato dalla loro esistenza, vivendola in modo consapevole e significativo. Generalmente, coloro che hanno questo numero come somma della propria data di nascita sono persone generose, pazienti e compassionevoli. Inoltre, essendo creative e pazienti, sono attratte da carriere come l’insegnamento, la giustizia, la musica, l’arte o la recitazione.

Se vi capita di vedere spesso il 9 nella vostra vita significa che gli angeli o un’altra forza superiore vi stanno spingendo a portare a termine un progetto incompiuto. La numerologia sostiene che smetterete di veder comparire questo numero quando l’attività sarà portata a conclusione.

Il numero 9 nella smorfia: qual è il significato?

Il numero 9 ha un significato positivo anche nella smorfia napoletana. Corrisponde alla “figliata“, termine dialettale con cui si indica il parto della donna, generalmente di più figli, quindi gemellare. Questo dettaglio non va sottovalutato perché va letto come simbolo di salute e abbondanza. Tra l’altro, il 9, se messo in verticale, ha proprio la forma di una donna con il pancione.

Questo numero, che appaia in sogno nella sua forma naturale o sotto forma di oggetti/persone, come 9 candele, 9 alimenti e via dicendo, è beneagurante, luminoso ed estremamente positivo. Ricordiamo, inoltre, che nel Cristianesimo il 9 è il simbolo del miracolo, in quanto quadrato di 3, simbolo della Trinità e del sacrificio di Cristo per la salvezza degli uomini.