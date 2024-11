Significato del nome Alice: origini, caratteristiche e onomastico

Alice è un nome di origine francese che significa “di nobile stirpe”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Alice è un nome di origine nobiliare che racchiude in sé un universo di tradizioni, simbolismi e curiosità che attraversano culture e generazioni: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato: di nobile stirpe

di nobile stirpe Origine: francese

francese Onomastico: 9 gennaio, 11 giugno

9 gennaio, 11 giugno Varianti: Alice (ceco, francese, inglese, portoghese, svedese, tedesco), Alícia (catalano, portoghese), Aliisa (finlandese), Alix (francese), Ali (ungherese), Alicia (spagnolo, latino), Ailís (irlandese), Alis, Alys (gallese), Alise (lettone), Alicja (polacco), Alis (romeno), Alice (slovacco), Alyce, Alycia, Alicia, Alecia, Alesha, Alisha, Alesia, Alease, Alise, Alyssa, Alissa, Alisa, Alys, Alysa, Alyse, Alysia (inglese)

Il significato e le origini del nome Alice

Alice affonda le sue radici nell’antichità, derivando dal francese “Aliz” o “Aalis”, forma abbreviata di Adelais che a sua volta è il diminutivo di Adelaide e significa letteralmente “nobile, di nobile stirpe”. Secondo alcune fonti, però, potrebbe anche derivare sostantivo greco “ἁλυκή ” (halykḗ), il cui significato è “di acqua salata, marina”, “del mare”.

Onomastico e diffusione del nome Alice

Nel corso dell’anno ci sono due occasioni per festeggiare l’onomastico di chi porta questo splendido nome. La prima data è il 9 gennaio, giorno in cui si commemora beata Alix Le Clerc (Alessia, o Alice), cofondatrice delle Canonichesse di Sant’Agostino della Congregazione di Nostra Signora. In alternativa può essere celebrato anche l’11 giugno in onore di Santa Aleide di Schaerbeek, chiamata anche Alice, una mistica belga morta nel 1250.

Il nome Alice ha iniziato a diffondersi in Francia e Inghilterra a partire dal 12esimo secolo, ma poi , grazie a Lewis Carroll e al suo romanzo Alice nel Paese delle meraviglie, è diventato popolare in ogni parte del mondo. In Italia si attesta stabilmente nella lista dei 20 nomi più scelti dalle famiglie e secondo l’ISTAT nel 2015 sono state 3800 le bambine a cui è stato dato questo nome. La massima popolarità l’ha però raggiunta nel 2004 con 4800 bimbe chiamate così.

Caratteristiche e curiosità sul nome Alice

Chi porta questo nome ha solitamente una personalità vivace e creativa. Dotata di un’insaziabile sete di vita, Alice ama circondarsi di amici, con cui condivide esperienze nuove e stimolanti. Quando si tratta di amicizia, si rivela una presenza affidabile e generosa, pronta a supportare i propri cari senza riserve. L’energia che la contraddistingue la rende particolarmente incline agli sport e a tutte quelle attività che richiedono dinamicità e inventiva.

Il colore che meglio rappresenta la sua essenza è il giallo, emblema di allegria, ottimismo e brillantezza. La pietra portafortuna associata a questo nome è invece il diaspro rosso, simbolo di forza e coraggio, qualità che Alice incarna pienamente. Infine, il numero associato a questo nome è il 4, simbolo di stabilità ed equilibrio.

Personaggi famosi con il nome Alice

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Alice: