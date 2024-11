Intervallo di Emma Marrone, il significato: “Mi piace immaginarti con il sorriso”

Qual è il significato di Intervallo di Emma Marrone? La canzone è dedicata al padre Rosario, scomparso nel settembre del 2022.

Emma Marrone è tornata dai fan con una canzone delicata e dolce, dedicata al papà Rosario. Si intitola Intervallo e racconta in modo intimo e profondo la mancanza del genitore che per lei è stato un faro, una guida. Vediamo il testo e il significato.

Intervallo di Emma Marrone, il significato della canzone

Uscita il 13 ottobre 2024, Intervallo di Emma Marrone è contenuta all’interno dell’album Souvenir. La canzone, scritta dalla stessa artista con Federica Abbate e Federico Bartollini, è prodotta da Katoo. Un brano delicato, che l’ex talento di Amici ha dedicato al padre Rosario, morto nel 2022 a causa di una brutta malattia.

“Ma tu sei nelle mie parole

Nel silenzio del dolore

In questa casa mezza vuota che però

Ha sempre il tuo odore“.

La scomparsa di Rosario è stata per Emma un dolore immenso. L’uomo, il primo che ha creduto nel suo talento e l’ha spronata a coltivarlo, è sempre stato al suo fianco e la sua mancanza si fa sentire ogni giorno di più.

“E capivo il tuo umore dal rumore

Dei tuoi passi

Da quanto erano pesanti e distanti

Gli uni dagli altri“.

Con Intervallo, la Marrone racconta in modo intimo il rapporto che aveva col il papà. Adesso che lui non c’è più, che l’ha lasciata a metà della sua vita, lei si sente persa. Eppure sa che lui non è “così lontano“, è “dall’altra parte“. Sa che Rosario è e resterà sempre nei suoi gesti, nelle sue parole, nel suo cuore.

“Ma mi piace immaginarti col sorriso

Che mi aspetti sulla porta“.

Intervallo di Emma Marrone racconta il dolore di una figlia che perde un padre, ma non è una canzone triste. Al contrario, dona una speranza. E’ una carezza sul cuore per coloro che si ritrovano a vivere un lutto terribile, lacerante. “È dedicata a mio padre. La rabbia lascia spazio alla dolcezza e all’accettazione. Un vestito più classico, un’intensa e delicata canzone che custodisce dentro un sentimento immenso“, ha raccontato la cantante parlando del brano.

Ecco il video di Intervallo di Emma Marrone:

Intervallo di Emma Marrone: il testo della canzone

Non sei così lontano

Sei dall’altra parte, lì

Proprio dietro l’angolo…

Continua per il testo integrale